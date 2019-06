Maxi Lopez, nostalgia della Serie A: “Brescia? Mi stuzzica…”

Nostalgia canaglia, quella che ha colpito Maxi Lopez, attaccante ex Udinese, Torino e anche Milan. Terminata l’ultima esperienza in Brasile con la maglia del Vasco da Gama, l’argentino è pronto a tornare in Italia, in Serie A.

Il centravanti classe ’84 ha parlato ai microfoni di Sky Sport ammettendo le proprie intenzioni di voler tornare nel nostro Paese. Motivi di cuore, di famiglia e di stimoli…

A CASA – “Ho cambiato molto, ho girato l’Italia e ho fatto questa esperienza in Brasile ma ora sto cercando di tornare in Italia perché è la mia casa. C’è la mia famiglia, i miei bambini. Brescia? Voglio nuove sfide e giocare ad alti livelli qui in Europa. Tornare in Italia, al Brescia o altrove, mi stuzzica e mi motiva”.

FUTURO E…WANDA – “Cosa farò una volta appesi gli scarpini al chiudo? Vorrei continuare a lavorare nel calcio. Wanda Nara? Magari ci mettiamo d’accordo, può essere un inizio. Quando ero al Catania, prima di andare al Milan, lei aveva pensato di farmi da agente ma ho deciso di preservare la mia famiglia”. E a proposito di famiglia e di Wanda. “Se Icardi resta all’Inter? Non lo so, bisogna chiedere al suo procuratore, al manager… preferisco tenermi fuori”.