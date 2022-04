Maxi Lopez, nuova avventura come azionista del Birmingham? L’indiscrezione

L'ex attaccante potrebbe diventare azionista in Inghilterra

Per ora si tratta solo di una indiscrezione, ma in Inghilterra sono convinti che esista la possibilità che Maxi Lopez possa ripartire col calcio: questa volta non come giocatore - la sua carriera è ufficialmente terminata nel 2021 dopo aver giocato nella Serie C italiana con la Sambenedettese - ma come azionista di un club. Parliamo del Birmingham City, squadra attualmente ventesima in Championship (la seconda serie inglese) gravata da seri problemi economici.