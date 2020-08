Maxi Lopez pronto per la Sambenedettese: “Non vedo l’ora di esultare sotto la Nord”

Maxi Lopez è pronto e carico per la nuova esperienza in Serie C. L’attaccante argentino, dopo la promozione col Crotone, ha deciso di dire sì alla Sambenedettese allenata da mister Montero. Attraverso le pagine social del club e quella personale, il centravanti ha detto le sue prime in vista della prossima annata.

Maxi Lopez: “Non vedo l’ora di esultare sotto la Nord”

Un video messaggio per i suoi nuovi tifosi. Così l’attaccante appare sul profilo Instagram della Sambenedettese e carica l’ambiente: “Non vedo l’ora di esultare sotto la Nord. E voi siete pronti?”, ha detto il calciatore. “Ci vediamo prestissimo a San Benedetto, un grosso abbraccio a tutti da parte di Maxi Lopez”.

Sul suo profilo, invece, un indizio anche sul numero di maglia, l’11 e un altro messaggio: “Non vedo l’ora”, a ribadire l’entusiasmo e il desiderio di fare bene dell’ex bomber anche di Catania e Milan.