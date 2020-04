Maxi Lopez racconta: “Lo Monaco voleva bucarmi le gomme della Ferrari…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Sky Calciomercato l’Originale, Maxi Lopez, attuale attaccante del Crotone, ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua carriera da calciatore. Arrivo in Italia ed esperienze al Milan, al Catania e non solo.

LEGAME – Nel corso della sua carriera, Maxi Lopez ha vestito le maglie di diverse squadre, tante in Italia: “Ho cambiato tante volte squadra. Non ho mai avuto tempo di provare un progetto, di sentire l’appartenenza. A volte per colpa mia, altre volte per colpa degli altri. Ho girato tanti Paesi, imparato tante lingue, ma il mio punto fermo è l’Italia che si è rivelato il Paese che non sono mai riuscito a lasciare”, ha detto l’attaccante.

RETROSCENA – Nelle sue esperienze, anche qualche curioso particolare, come a Catania: “Il rapporto che avevo con Lo Monaco era molto simile a quello che avevo con Mihajlovic, era amore e odio, ma ci volevamo bene. Una volta, appena arrivari, avevo comprato una Ferrari e lui diceva che non era una cosa giusta. Mi minacciava, mi voleva bucare le gomme. Poi ho cominciato a segnare molto e si è calmato un po’”. E al Milan quando dovette attendere in albergo per molto tempo: “Un’esperienza incredibile. Sono partito da Catania e arrivato a Milano: firmo il contratto, ma il Milan cercava anche un’altra punta che in quel momento era Tevez. Braida allora mi disse di aspettare. Sono rimasto una settimana in albergo in attesa e mi allenavo in una palestra a Piazza della Repubblica”.

