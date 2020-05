Maxi Lopez si racconta: “In Italia dopo il ritiro. Non cambierei nulla della mia carriera”

Maxi Lopez si confessa a 360 gradi. Lunga ed interessante intervista rilasciata a Fanpage.it da parte del bomber argentino adesso impegnato col Crotone in Serie B. Passato, presente e futuro tra i temi affrontati dal bomber ex Catania, Barcellona e Milan e, inevitabilmente anche qualche parola sul momento complicato a causa dell’emergenza coronavirus.

Maxi Lopez: ripresa calcio e Crotone

“Tornare a giocare o c’è ansia per la salute? Il mio stato d’animo è buono, mi manca la quotidianità, mi manca allenarmi con i miei compagni, mi manca giocare la domenica e mi manca andare allo stadio”, ha precisato Maxi Lopez che poi ha aggiunto. “In questo momento credo sia meglio partire in questo modo, un passo alla volta. Dobbiamo cercare di tornare alla normalità il più presto possibile e con i protocolli giusti si può tornare al calcio come lo avevamo prima”. E ancora sull’esperienza in maglia rossoblù: “Questa con il Crotone è la mia prima esperienza in seconda divisione, non avevo mai giocato in un campionato diverso dalla Serie A. Però devo dire che grazie ai miei compagni, a qualcuno che già conoscevo, ma anche grazie ai tifosi e alla gente della città mi sono subito sentito a casa sia in campo che fuori. La scelta si è rivelata bellissima, ora l’obiettivo è riportare questa squadra in Serie A”.

Tra passato e futuro

Nella carriera di Maxi Lopez tantissime scelte, spesso non sempre vincenti, ma lui non rinnega niente e anzi, è fiero delle sue decisioni: “Non cambierei niente della mia carriera, perché ogni scelta che ho fatto l’ho presa da solo. Mi sono sempre preso la responsabilità di tutte le decisioni, sia quelle che sono state positivi che quelle negative. Sicuramente non ho rimorsi, ho vissuto tutte le mie esperienze al 100%”. “L’Italia? Sono qui da otlre 10 anni e qui sono nati i miei figli. Sto bene e noi argentini siamo molto simili agli italiani. Questo Paese mi ha cambiato come uomo e per questo, quando non giocherò più resterò in Italia”. E ancora sul futuro: “Cosa farò dopo il ritiro? Ho 36 anni, ma voglio ancora divertirmi su un campo di calcio. Quando finirò la mia carriera da calciatore, rimarrò nel mondo del pallone, perché è questo il mio mondo e questo mondo mi rende felice. Farò qualcosa legato al calcio sicuramente ma non ho deciso che cosa ancora”.