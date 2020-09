Maxi Lopez: “Vorrei Inter più vicina alla Juventus. Pirlo? Ha una squadra che va da sola…”

Non solo le parole su Lionel Messi, Maxi Lopez, intervistato da Sky Sport, al termine dell’amichevole di lusso giocata dalla sua Sambenedettese contro la Roma, ha parlato anche del prossimo campionato e dello scontro al vertice tra la Juventus di Andrea Pirlo e l’Inter.

Maxi Lopez: “Mi piacerebbe un campionato combattuto. Su Pirlo…”

“A me piacerebbe vedere l’Inter più vicina alla Juventus, ma anche un Milan che lotta, Roma Lazio e Napoli che spingono”, ha detto Maxi Lopez, tra l’altro autore di due reti nel match contro i giallorossi. “Pirlo? Essere diventato allenatore è tutta un’altra storia rispetto a quando giocava. Da giocatore è stato grande. Comunque la Juve è così attrezzata che va da sola”, ha concluso l’argentino che confida di essere assoluto protagonista per la sua squadra in questa nuova annata.

