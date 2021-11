Maxi Rodriguez annuncia il ritiro: “Sono completamente svuotato”

Il calciatore argentino ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo

In Europa lo ricordiamo con le maglie di Espanyol, Atletico Madrid e Liverpool, poi una lunghissima carriera in patria in Argentina oltre che l'esperienza al Penarol. A 40 anni, Maxi Rodriguez ha deciso di dire addio al calcio giocato perché ormai "svuotato". Ad annunciarlo è lo stesso calciatore sui social con un video emozionante che ne ripercorre le tappe fin dall'infanzia.

Con la sua voce in sottofondo, a volte spezzata dal pianto trattenuto, Maxi Rodriguez parla a chi lo ha ammirato e non solo: "Oggi è giunto il momento che non credevo sarebbe mai arrivato, il ritiro dal calcio. E' una scelta difficile, ma sono sereno". E ancora: "In tutti questi anni di carriera ho sempre dato il massimo. Ora sono completamente svuotato perché ho dato tutto e non ho più nulla da dare". Rivivendo poi le sue tappe della carriera: "Ricordo tante cose da quanto ho iniziato. Da mio nonno che mi ha fatto dare i primi calci, a mia madre e mia nonna. Ho realizzato il sogno di giocare nella prima squadra del Newell's e poi ho avuto il sostegno di mia moglie quando mi sono trasferito in Europa, tutto per inseguire i miei sogni".