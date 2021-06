Mazzarri: “Carico più di prima. Rifiutate tante proposte. Il segreto dell’Italia…”

Il mister in attesa della chiamata giusta parla del momento personale e non solo

Torna a parlare Walter Mazzarri e lo fa ai microfoni del Corriere della Sera. In attesa di tornare in panchina, il tecnico osserva l'ambiente calcistico e valuta l'opzione migliore per la sua carriera. Come altri colleghi toscani, anche lui ha tanta voglia di riprendere un posto da protagonista alla guida di una squadra.