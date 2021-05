Mazzarri: “Mi sarebbe piaciuto il Marsiglia. Ora cerco progetto stimolante”

Il tecnico pronto a tornare alla guida di una squadra

Dopo l’addio di André Villas-Boas, il Marsiglia per la successione aveva pensato anche a Walter Mazzarri. In un’intervista a France Football, l’allenatore ex anche di Napoli, Sampdoria e Torino, si è detto lusingato del "corteggiamento" e anche dispiaciuto perché le cose poi non siano andate a buon fine.