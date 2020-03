Mazzola, l’appello ai calciatori: “Tagliatevi lo stipendio del 5% e donatelo agli ospedali”

E’ ormai piena emergenza Coronavirus nel nostro Paese, con i campionati che potrebbero venire sospesi. A commentare la delicata questione, a Un giorno da Pecora, è intervenuto Sandro Mazzola, che ha voluto lanciare un appello ai calciatori.

TAGLIO STIPENDI – “Un gesto molto bello sarebbe quello di decurtare lo stipendio dei giocatori del 5%, con la cifra che verrebbe devoluta alla ricerca e agli ospedali. Il campionato? Per me andrebbe fermato, credo sia un rischio giocare. Anche Balotelli è d’accordo? Per una volta ha ragione…”.