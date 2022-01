Mbappé, addio al Psg: anche “in Qatar” perdono le speranze…

Le parole di Riyadh Nasser Al-Attiyah, cugino dell'emiro Al Thani e membro della famiglia proprietaria del Qatar Group

In un'intervista al Mundo Deportivo , Riyadh Nasser Al-Attiyah , cugino dell'emiro Al Thani e membro della famiglia proprietaria del Qatar Group che possiede anche il París Saint-Germain, ha parlato del futuro di Kylian Mbappé che sembra ormai sempre più vicino all'addio a parametro zero al termine della stagione.

Le parole rilasciate al media iberico non sembrano lasciare spazio ad interpretazioni: "Mbappé al Real Madrid? Ormai sapete tutto. Quando qualcuno se ne vuole andare non è facile trattenerlo". Ma non solo. Il tre volte campione della Dakar e attuale leader dell'evento più duro del mondo si è soffermato anche sulle sue preferenze calcistiche stupendo tutti: "E' vero che il Qatar Group è il proprietario del Psg ma anche se il Psg appartiene alla mia famiglia, il mio cuore va al Barça perché lo amo. Amo il Barça".