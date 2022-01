Mbappé batte Benzema e Messi nella classifica delle personalità del calcio in Francia

L'Equipe ha stilato una speciale graduatoria

Interessante classifica stilata dal noto quotidiano francese L'Equipe a proposito delle 30 personalità nel mondo del calcio in Franci a. Il giornale ha ordinato quei calciatori, allenatori, dirigenti o arbitri che hanno avuto una grande importanza per il movimento calcistico transalpino.

A vincere l'edizione che fa riferimento al 2021 è stato Kylian Mbappé che ha battuto i rivali Karim Benzema e Lionel Messi , rispettivamente secondo e terzo in classifica. La stellina della Francia e del Psg succede all'arbitro Stéphanie Frappart , vincitrice lo scorso anno.

Da sottolineare come il mister del Lille campione della scorsa annata in Ligue 1 sia solo al quarto posto. Solo quinta piazza per il CT della Francia Deschamps che ha vinto la passata edizione della Nations League, ma che probabilmente ha pagato il flop all'Europeo. Mentre fuori dai primi dieci classificati il patron del Psg Al-Khelaifi (12°), Zinedine Zidane (13°) Paul Pogba (14°).