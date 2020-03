Mbappé, campione del mondo di… simpatia: è lo sportivo più amato tra i giovani francesi

Kylian Mbappé è ancora lo sportivo preferito dei bambini francesi di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Lo afferma un sondaggio condotto dal Journal de Mickey e riportato da RMC e France Football. L’attaccante del Paris Saint-Germain e della Nazionale dei galletti è il primo calciatore della lunga lista ma, rispetto ad un anno fa, adesso in classifica generale si trova al terzo posto preceduto da Soprano e dai cantani Bigflo & Oli.



In ogni caso la stellina parigina vanta il primissimo posto tra i calciatori. Nella speciale top 30 dei più amati dai ragazzi, anche altre figure del mondo del pallone. Ecco in classifica Antoine Griezmann, al sesto posto. Ma anche Paul Pogba 12esimo, Zinedine Zidane al 22esimo e il ct della Franca Didier Deschamps al 28°. In top 10, al nono posto anche l’atleta di Judo Riner.