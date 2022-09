Mbappé contro Hakimi: “Devi passarmela!”. Le immagini diventano virali

Qualche chiarimento tra i due compagni di squadra.

Redazione ITASportPress

Il Psg ha vinto in Champions League contro la Juventus nella prima uscita del girone e nel weekend ha portato a casa un altro successo in Ligue 1. Eppure, nelle ultime ore, il clima si è fatto un po' più caldo a causa di un video diventato virale sui social che vede protagonisti Kylian Mbappé e l'ex Inter Achraf Hakimi.

Le immagini, arrivate da Prime Video ma diffuse da svariati utenti, mostrano come l'enfant prodige francese se la prenda con il marocchino per un passaggio non avvenuto in suo favore. L'ex Monaco, nel sottopassaggio del Parco dei Principi, ferma il terzino e gli dice: "Riguardati il video, dovevi passarmela".

Evidentemente contrariato per una scelta sbagliata di Hakimi, Mbappé non è rimasto soddisfatto neppure per le scuse arrivate prontamente dal compagno. Quando l'ex Inter gli ha risposto "Sì, mi dispiace l'ho visto", il francese ha replicato ancora più duramente: "Non basta chiedere scusa, devi passarmela".

Una frase piuttosto categorica che, sebbene come si vede non sia stata detta in un clima di rabbia, ha comunque mostrato della tensione. Da capire a quando risalga il filmato che potrebbe riguardare l'intervallo della gara dei Psg contro la Juventus o qualche sfida precedente giocata in casa. Non l'ultima contro il Brest.