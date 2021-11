Mbappé diventa “padrino” di… due panda

L'attaccante francese protagonista in uno zoo

Non solo calcio giocato o rumors di mercato. Kylian Mbappé è stato protagonista anche fuori dal terreno di gioco e questa volta per una bellissima iniziativa a sostegno di alcuni animali davvero speciali. L'attaccante della Francia e del Paris Saint-Germain , infatti, è diventato ufficialmente "padrino" di due panda .

ALLO ZOO - Ebbene sì, perché Mbappé e la medaglia d'oro olimpica cinese nei tuffi Zhang Jiaqi sono diventati ufficialmente padrino e madrina di una coppia di gemelli di panda nati allo Zoo di Beauval di Saint-Aignan lo scorso 2 agosto. L'iniziativa è nata per sostenere il progetto in difesa della specie e ha visto i due sportivi attirare l'interesse di moltissime persone. "Più di 122.000 francesi si sono collegati al nostro sito Web per scegliere i nomi dei panda, Yuandudu e Huanlili", ha dichiarato la direttrice dello Zoo Delphine Delord.

Lo stesso calciatore ha detto: "Per me è un onore ma anche una grande responsabilità essere dietro a questo progetto per la difesa dei panda". Da quanto si apprende, i due cuccioli di panda sono figli di una coppia di adulti che la Cina aveva prestato una decina di anni fa alla Francia. Di solito i nomi degli eventuali nuovi arrivati vengono scelti dalla "First lady" cinese Peng Liyuan. In questo caso, però, l'onore è stato lasciato a questa bella iniziativa che ha visto appunto protagonisti Mbappé e Zhang Jiaqi.