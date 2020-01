Mbappé e il problema di acquistare il… formaggio: “Devono chiudere il supermercato se decido di fare la spesa…”

Chi l’ha detto che essere calciatore ha solo vantaggi. Chiedere a Kylian Mbappé che, da quanto affermato ai microfoni di France 2, non può neppure andare a fare la spesa e comprare… il formaggio. L’attaccante del Psg ha raccontato la problematica con molta serietà, soffermandosi sulla sua popolarità che, spesso, gli causa diversi guai.

LA SPESA – “Quando esco, si forma sembra una grande folla. Sempre. Non posso nemmeno più andare al supermercato. Se dimentico di comprare la gruviera, non posso andare al supermercato per acquistarlo. Dovrebbero chiuderlo solo per potermi far comprare la gruviera. Sei a casa e un po’ annoiato e quindi vuoi fare una breve passeggiata fuori è un problema. Se vai a prendere un po’ di gelato è finita. Prima ancora di iniziare a mangiarlo ci sarebbero già 500 persone intorno a me!”. “È la vita che volevo. Accetto la situazione ma non è facile ogni giorno”, ha concluso Mbappé.