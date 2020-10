Mbappé esalta Maradona: “Neppure un emiro del Qatar è venerato come lui…”

Direttamente da France Football, arriva anche il commento e l’augurio speciale di Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese, in occasione dei 60 anni di Diego Armando Maradona. Il talento del club parigino ha commentato quello che El Pibe de Oro rappresenta per il calcio e non solo.

Mbappé: “Maradona venerato come neanche un emiro del Qatar”

“Nel 1990, nel 2020 o nel 2050, Maradona resterà un marchio indelebile del calcio”, ha detto Mbappé. “L’impronta dei più grandi attraversa ogni epoca. Per i migliori parliamo di una o due generazioni, ma Maradona e qualcun altro rimarranno nella storia del calcio per sempre perché hanno lasciato qualcosa nella mente delle persone”.

E ancora: “Mi ricordo una trasferta a Napoli. Abbiamo visto ritratti di Diego dappertutto, come nemmeno si fa con l’emiro in Qatar. Mi è sembrato folle. Anche per i giovani come me, Maradona è un riferimento: potrebbe forse essere perché è stato il primo ‘giocatore da PlayStation’, ovvero con virtuosismi eccezionali e una velocità di esecuzione incredibile. Faceva tutto con una facilità impensabile. Non è possibile copiarlo, ma possiamo solo trarne ispirazione”.