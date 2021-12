Mbappé: “Esperienze di vita contano più dei soldi. Sul futuro…”

Il giovane attaccante francese si racconta a 360°

I legami umani e le esperienze di vita vengono prima dei soldi. Lo ha garantito Kylian Mbappé in un'intervista esclusiva a Paris Match. L'attaccante francese del Psg ha parlato a 360° della sua carriera e vita privata sottolineando in diversi passaggio il suo pensiero sul denaro. Poi, dal lato sportivo, anche un piccolo pensiero a ciò che potrebbe accadere in chiave futura...

ESPERIENZA - "Le esperienze di vita, i viaggi, i rapporti umani contano più dei soldi. Viaggiare, incontrare persone e culture diverse. Tutto questo viene prima del denaro", ha detto Mbappé. "È l'esperienza di vita che conta più che fare soldi, anche se ovviamente questo aspetto è importante, perché abbiamo famiglie da proteggere". E sugli inizi della carriera, quando dal nulla tutti hanno iniziato a considerarlo un "gioiellino". "Non è stato facile. Anzi. Credo non sia stato facile neppure per i miei genitori. Ma per fortuna non mi hanno mai detto nulla riguardo al mio valore o somme di denaro. E hanno fatto bene. Come si fa ad educare un 14enne dopo avergli detto che vale milioni?".