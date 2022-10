Mbappé ha deciso: presenzierà a cerimonia Pallone d’Oro ad una sola condizione

Il francese potrebbe non esserci alla premiazione del Pallone d'Oro.

Redazione ITASportPress

Al centro di svariati rumors per il proprio futuro, al Psg o lontano dal club parigino, Kylian Mbappé torna a far parlare di sé e questa volta per la prossima cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2022.

Secondo quanto si apprende da Le Parisien, l'attaccante parteciperà alla cerimonia del Pallone d'Oro solo ad una condizione. Da quanto riportato dal media francese, infatti, Mbappé potrebbe non essere presente alla prossima premiazione per il noto trofeo di France Football. Lo farà solo ed esclusivamente se sarà uno dei tre finalisti. Dunque, solo se sarà sul podio finale per il trofeo.

Se non sembrano esserci dubbi su chi sarà il vincitore, ovvero Karim Benzema, ben diverso il discorso relativo a chi comporrà il podio finale. In tal senso la lotta pare abbastanza aperta con Mané che dovrebbe essere tra i primi mentre gli altri posti verranno contesi dai vari De Bruyne, Mbappé appunto, Salah e via dicendo.

Sempre secondo il media transalpino, anche nel caso in cui Mbappé non dovesse prendere parte alla cerimonia di premiazione non ci saranno problematiche personali tra lui e Benzema, ovvero colui che dovrebbe trionfare.