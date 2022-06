Mbappé, il retroscena: non voleva più giocare per la Francia dopo critiche a Euro 2020

TROPPE CRITICHE - Il numero uno della FFF Le Graet ha spiegato quanto fosse triste e deluso Mbappé dopo Euro 2020 ed in particolare dopo aver ricevuto tante critiche e insulti dopo aver sbagliato il rigore decisivo contro la Svizzera negli ottavi di finale del torneo: "Ci siamo incontrati col ragazzo dopo l'Europeo 2020. Credeva che la federazione non lo proteggesse dalle critiche e dai commenti negativi sui social dopo quel rigore sbagliato. Mbappé era molto arrabbiato e non voleva giocare per la Francia. Certo, questa non era una dichiarazione seria, era solo sconvolto dall'eliminazione della Nazionale e dalle forti emozioni di quel momento. Questo perché per natura è un vincitore. È un ragazzo eccezionale e un giocatore di squadra".