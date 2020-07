Mbappé impressionato da… Ibrahimovic: il messaggio social del francese

Kylian Mbappé non si nasconde e ammette pubblicamente di essere rimasto incantato dalle prodezze di… Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Paris Saint-Germain, alle prese col tentativo di recuperare dall’infortunio alla caviglia per la sfida di Champions League contro l’Atalanta, si è goduto qualche momento di relax alla tv guardando, evidentemente, la partita del Milan disputata ieri contro la Sampdoria.

Mbappé: “Ibrahimovic, che giocatore…”

Un semplice messaggio che fa comprendere quanto sia immenso Zlatan Ibrahimovic, capace di essere ancora decisivo a 38 anni: “Sto guardando il replay della partita del Milan. Zlatan che giocatore è a 38 anni… Per me è tutto, buona giornata ragazzi”. Queste le parole di Mbappé che ha voluto rendere omaggio al campione svedese. Un bel gesto che ha già fatto impazzire i tifosi e i social che, in modo ironico, lo hanno già accostato al Diavolo…