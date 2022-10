Mbappé, in Francia sicuri: Psg e proprietà arrabbiati con lui

Non si placa "il caso" legato al futuro del francese.

Redazione ITASportPress

Non si placa il "caso" Mbappé in Francia. Nelle ultime settimane si era parlato del giovane attaccante di malumore verso la società del Psg che, secondo lui, non aveva mantenuto delle promesse e, per questa ragione, si erano intensificate le voci di un suo addio.

Ora, la situazione si sarebbe rovesciata, con la proprietà del Qatar, e quindi non solo la società francese, arrabbiata e tradita col giocatore per le sue parole.

Come riporta L'Equipe, dopo le indiscrezioni sul "mal di pancia" di Mbappé, il Paris Saint-Germain sarebbe corso ai ripari e si sarebbe accordato con il giocatore per una pubblica smentita arrivata con le parole del giocatore dopo la partita contro il Benfica in Champions League,

Il clima, però, sarebbe tutto tranne che sereno. La proprietà è furiosa con il giocatore e nonostante le parole in cui ha ribadito di non voler lasciare il club, dal Qatar si "sentono traditi" per una situazione che è sfuggita di mano.

Insomma, al momento ci sarà una sorta di quieto vivere ma al momento pare essere una spaccatura evidente e una delusione reciproca ad oggi difficile da sanare.