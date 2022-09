Mbappé: “Macron mi ha chiesto di restare al Psg. Non mi pongo limiti”

"Ad essere onesto, dato che sono un ragazzo giovane, non ho mai avuto limiti alla mia ambizione. Perché dico sempre che non ci sono limiti. Voglio essere più di questo. La gente può pensare che già sia abbastanza così, che debba concentrarmi solo sul calcio. Ma io credo di no. Credo che il mondo sia cambiato. Non avrei mai immaginato che avrei parlato con il presidente del mio futuro, del futuro della mia carriera, quindi è pazzesco, davvero pazzesco. Mi ha detto: “Voglio che resti. Non voglio che tu vada adesso. Sei molto importante per il Paese”. Quando il presidente ti dice una cosa del genere, conta per forza. Il futuro? Non sai mai cosa accadrà. Real? Non ci sono mai stato, ma sembra che sia casa mia o qualcosa del genere. L’unica cosa di cui mi pento un po’ è crescere come uomo così in fretta. È comunque la vita che ho sempre voluto avere. È una vita diversa. Ma come ho detto, sono felice".