Mbappé: “Non vincerò il Pallone d’Oro. Ecco chi è il favorito”

“Non vincerò il Pallone d’Oro quest’anno”. Parola di Kylian Mbappé. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain ammette che la sua rincorsa al premio individuale più famoso e ambito è piuttosto complicata. Al tempo stesso, il giocatore ha indicato il suo favorito nel corso di un’intervista a France Football: “Ci sono molti candidati per questo premio. Per me, Leo Messi è il grande favorito. A livello individuale, è stato il più forte”. Non resta che attendere per capire se il pronostico di Mbappé verrà smentito o se si realizzerà. Dal canto suo, Messi incrocia le dita.