Mbappé pensa già al futuro: “MLS? Non si sa mai cosa può accadere…”

Dichiarazioni piuttosto interessanti da parte di uno dei crack del calcio mondiale. Kylian Mbappé, attaccante campione del mondo con la Francia, di proprietà del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di ESPN Messico riguardo al suo presente, ma anche, e soprattutto, al suo futuro.

Parigi e…Stati Uniti nel destino dell’enfant prodige. Stando, infatti, alle sue parole, Mbappé pensa già al campionato americano, alla MLS: “Non si sa quello che può succedere nel calcio. Negli Stati Uniti ci sono stati grandi giocatori dopo la loro carriera in Europa come Lampard, Gerrard, Ibrahimovic e Pirlo”, ha detto il classe ’98. Un pensiero a quello che potrà essere il suo futuro, perché nel presente c’è ancora la Francia e Parigi: “In questi due anni si è creato un legame molto forte tra me e Parigi e la mia storia con il Psg continuerà ancora…”, ha concluso il francese.