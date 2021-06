Mbappé: “Psg ora non è priorità. Screzio con Giroud? Sorpreso ma tutto ok…”

Il bomber francese pronto al debutto ad Euro 2020

GIROUD - Nelle ultime ore aveva tenuto banco lo screzio tra Giroud e Mbappé riguardo all'egoismo del più giovane in campo: "Nessun problema, ora è tutto ok. Tutto dimenticato. Abbiamo un obiettivo comune e avremo bisogno di lui come gli altri 25 giocatori. Non abbiamo tempo per lasciare da parte i giocatori per via di alcune sciocchezze. In ogni caso sono rimasto un po' sorpreso perché l'ho visto e non mi ha detto nulla poi l'ho saputo dai media. Comunque nessun problema adesso".