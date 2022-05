Mbappé, relax in Costa Azzurra tra moto d’acqua e… belle ragazze

Il francese si riposa dopo la fine della stagione prima della partenza per gli impegni con la Nazionale

Per l'enfant prodige sono state settimane intense sicuramente anche a livello mentale e allora eccolo che, prima di ripartire per gli impegni con la sua Nazionale per la Nations League, Mbappé ha deciso di rilassarsi in Costa Azzurra. Come riportato dal Sun, e come testimoniano le foto del tabloid, l'attaccante è stato pizzicato in compagnia di qualche amico e amica al mare.