Mbappé riceve minacce di morte a Bondy per questioni politiche

Brutto gesto nei confronti del calciatore francese

Un gesto davvero inspiegabile nei confronti della stellina francese Kylian Mbappé . Nulla a che vedere con lo sport e col calcio, ma un puro atto vandalico, forse a scopo politico. Nella città natale del giocatore in Francia, a Bondy , un affresco dell'enfant prodige è stato rovinato con tanto di minacce di morte.

Come riportato da Le Parisien, infatti, nel "dipinto" realizzato sulla facciata di una palazzo e appunto dedicato all'attaccante del Paris Saint-Germain sono apparse scritte oscene. Su tutte: " Mbappé sei morto ".

Il media transalpino spiega come tale atto vandalico possa essere riconducibile a questioni politiche. Infatti, oltre agli insulti e alle minacce per Mbappé sono apparsi anche altri riferimenti non certo carini nei confronti dell'ex sindaco Sylvine Thomassin.