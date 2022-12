Mbappé senza rancore: “Attendo Messi. Festeggiamenti Argentina non mio problema”

Kylian Mbappé è tornato a Parigi dopo la delusione per la finale del Mondiale persa contro l'Argentina e lo ha fatto in grande stile. L'attaccante del Paris Saint-Germain , infatti, è subito stato protagonista della sfida di campionato che ha visto i suoi vincere 2-1 col Strasburgo. Il giocatore ha segnato il gol vittoria e nel post gara ha parlato del suo stato mentale e di forma dopo l'esperienza in Qatar.

In modo particolare Mbappé è stato interrogato sui festeggiamenti dei giocatori dell'Argentina che lo hanno preso di mira con prese in giro diventate anche virali sul web: "Ho parlato con Messi dopo la partita, mi sono congratulato perché aveva raggiunto ciò che cercava da una vita. I festeggiamenti dell'Argentina non sono un mio problema, non spreco energie per cose così banali. Ciò che è davvero importante per me è dare il meglio, ora aspetto che Leo torni per vincere partite e segnare gol", il commento del giocatore ripreso da RMC Sport.