Mbappé si confessa: “Zidane il mio idolo da piccolo, poi… Cristiano Ronaldo”

Kylian Mbappé guarda al futuro ma ripensa anche ai suoi inizi. A margine della presentazione a Parigi della Inspired by KM Foundation, una fondazione da lui creata per proteggere 98 bambini di età compresa tra 9 e 16 anni, fino a quando non saranno inseriti nel mondo del lavoro, l’attaccante del Paris Saint-Germain ha parlato di tanti temi del mondo del pallone. “Il mio obiettivo è regalare un sorriso ai bambini. Riuscirò ad occuparmi di questa fondazione e sarò presente anche se non sempre fisicamente”, ha detto il francese come riporta AS.

IDOLI – Parlando di bambini e di giovani, non poteva mancare un riferimento al suo passato e agli inizi di carriera: “I miei idoli? Come tutti ho avuto delle fasi. Da bambino era sicuramente Zidane. Per un ragazzo francese il tuo idolo non può che essere lui. Dopo, però, ho apprezzato Cristiano Ronaldo e ho anche avuto la fortuna di affrontarlo”, ha detto il classe 1998 che poi ha fissato gli obiettivi stagionali: “Voglio centrare il triplete, non sarebbe affatto male. Ma anche vincere il Campionato europeo e giocare le Olimpiadi”. Mbappé pensa in grande…