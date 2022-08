Mbappé: “Top tre Pallone d’Oro? Benzema, io e Mané. Fossi Karim…”

A France Football si parla di Pallone d'Oro dopo che sono stati resi noti i candidati al premio per quest'anno, non senza qualche polemica vista l'esclusione dalla top 30 di Messi e Neymar. A rilasciare alcune interessanti dichiarazioni al media francese è stato Kylian Mbappé , stella della Nazionale e del Psg.

Poi, parlando del connazionale del Real Madrid, grandissimo favorito alla vittoria: "Penso che quest'anno sia l'anno del successo di Benzema. Ha 34 anni, ha appena trascorso la stagione della sua vita, ha vinto un'altra Champions League ed è spesso decisivo... Anzi, fossi in lui, se non dovessi vincerlo quest'anno non penserei mai più al Pallone d'Oro (ride ndr)", ha concluso Mbappé.