Mbappé: “Voglio essere come Cristiano Ronaldo. Lui ha fatto la storia”

L'attaccante francese desidera fare bene come il suo idolo da bambino

IDOLO - "Ero un bambino che sognava tante cose. Soprattutto di avere una carriera come quella di Cristiano Ronaldo", ha dichiarato Mbappé. "Quando Cristiano gioca, rende felici tutti quelli che lo guardano, e lo fa da 15 anni. Penso che tutti gli appassionati di calcio amino Cristiano Ronaldo. Ero un bambino normale in quel senso. Se sono già bravo come lui? No. Cristiano ha già fatto la storia. Io gioco solo da cinque anni, quindi non riesco ancora a confrontarmi con lui. Per me è anche una questione di rispetto. Cristiano ha fatto così tanto per il calcio in generale che non sarebbe un buon momento per fare paragoni. Ci sono pochi calciatori come lui, solo guardandolo ho imparato molto". "Se voglio lasciare il segno nel calcio come lui? Certo che si. Questo è il motivo per cui gioco a calcio. Voglio anche diffondere gioia tra gli spettatori, in tutto il mondo. E vincere trofei mentre lo faccio".