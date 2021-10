Mbappé: “Voglio le Olimpiadi 2024 a costo di inserire clausola su mio contratto”

Il francese ha un solo obiettivo: prendere parte alle prossime Olimpiadi

Le sue parole riportata da Footmercatonon lasciano dubbi: "L'Olimpiade del 2024 sarà per me una priorità. Anche se questo significa includerlo come clausola nel mio contratto, non esiterò. So già dove trascorrerò parte della mia estate 2024. Ho avuto la possibilità di vivere molte esperienze grazie a Dio, ma nella mia carriera voglio partecipare ai Giochi. Sono il DNA dello sport, l'evento che unisce le persone del mondo intero. È l'occasione per scoprire anche altri sport. È il sogno di ogni atleta", ha detto Mbappé.