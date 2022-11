Mbappé: “Volevo lasciare la Nazionale dopo l’Europeo”

In una lunga intervista concessa a Sports Illustrated, Kylian Mbappé ha ripercorso alcune tappe della sua carriera concentrandosi anche sul suo complicato post-Euro 2021, quando ha pensato di lasciare la Nazionale in seguito al mancato sostegno della Federcalcio dopo gli insulti razzisti subiti.

L'attaccante era stato protagonista del famoso rigore sbagliato contro la Svizzera agli ottavi e ed era stato pesantemente preso di mira dagli haters: "Ho pensato che non potevo giocare per delle persone che pensano che io sia una scimmia. Poi, però, mi sono preso del tempo per riflettere e tutti mi hanno incoraggiato. Smettere non sarebbe stato un buon messaggio, perché penso di essere un esempio per molte persone. Ho voluto dire alle nuove generazioni 'Siamo meglio di così'", le parole di Mbappé.