McKennie: “In Italia tifosi mi seguono ovunque. Anche miei cani vengono riconosciuti”

"Se non avessi giocato a calcio sarei stato un giocatore di football americano in NFL"

Redazione ITASportPress

Interessante intervista rilasciata dal centrocampista della Juventus e della Nazionale USA Weston McKennie ai giornalisti a Dallas in occasione di un evento per l'inizio dei playoff di MLS. Il calciatore ha avuto modo di parlare della sua esperienza in Italia ma anche di alcuni passaggi della sua vita privata.

FAMA - "Ovviamente essere alla Juventus significa essere nel club più grande d'Italia in questo momento, quindi ogni volta che vado in città, cosa che non faccio spesso, vengo fermato probabilmente ogni 10 metri", ha detto McKennie ai giornalisti come riporta Goal. "È una delle cose che mi piace fare uscire. Amo stare fuori perché mi piace interagire con le persone ma mi piace anche godermi la mia privacy". E in tal senso, il centrocampista non è troppo entusiasta di cosa gli accade ogni volta: "Anche quando indosso una 'maschera' e una felpa con cappuccio, la gente ancora mi riconosce. In Italia, le persone ti seguono per tipo 200 metri, entrano nei negozi in cui stai entrando tu, ti mettono all'angolo e ti scattano foto, cosa che sento parte della professione, ma è anche una delle cose che a volte infastidisce quando voglio stare da solo, godermi una passeggiata o portare fuori i miei cani. Anche i miei cani in Italia sono riconoscibili ora, quindi è un po' difficile uscire".

IN NFL - "Cosa avrei fatto nella vita se non fossi diventato calciatore? Probabilmente avrei giocato nel football americano", ha detto McKennie. "Ci giocavo prima di trasferirmi in Germania perché mio padre era nell'esercito. Questo è uno dei motivi per cui ho iniziato a giocare a calcio, perché in Germania non ce l'avevano per la mia età. Probabilmente giocherei a football americano. Penso che avrei potuto fare la NFL. Sono uno di quei ragazzi in cui qualunque cosa faccio cerco di dare il mio 100%. Quindi se avessi continuato magari...".