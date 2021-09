McKennie, la bordata di Donovan: “Egoista, dovrà conquistare fiducia dei compagni”

Critiche da parte dell'ex stella degli USA al centrocampista che ha violato le norme del protocollo anti-Covid

Ha violato il protocollo anti-Covid e tornerà in Italia senza giocare con la sua Nazionale. Parliamo di Weston McKennie c he nelle scorse ore aveva fatto mea culpa per il suo comportamento che gli è costato la partecipazione alle sfide degli Stati Uniti per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Scuse che, però, non sono bastate all'ex campione statunitense Landon Donovan che al "Futbol with Grant Wahl podcast" non ha risparmiato dure critiche al centrocampista della Juventus .

BORDATA - "Posso capire se sei alla Juventus durante una lunga stagione, sei chiuso in casa per mesi e mesi e vuoi ricevere persone. Lo capisco.Ma questa è la settimana della tua vita, con tre partite importantissime, non solo per te stesso, ma per i tuoi compagni e per il tuo Paese, fondamentali per andare ai Mondiali: il suo livello di egoismo va oltre la mia comprensione", ha sentenziato duramente Donovan su McKennie. "Anche io ho fatto un sacco di errori stupidi nella mia vita e lui è ancora giovane ma pur sempre abbastanza grande da capire che certe cose non bisogna farle. Non hai bisogno di metterti in questa situazione o, peggio, di mettere la tua squadra in questa situazione". E proprio sulla squadra: "Sono incredibilmente deluso da Weston. Gli Stati Uniti più forti con lui in campo? Sicuramente le possibilità di battere l'Honduras (giovedi ndr) sarebbero aumentate. Deve imparare da quanto accaduto. Adesso deve lavorare molto, perché così perdi la fiducia dei tuoi compagni. I ragazzi vogliono andare ai Mondiali".