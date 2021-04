McKennie, l’agente: “Futuro? Felice alla Juventus ma il calcio è attività a brevissimo termine…”

A segno contro il Genoa, Weston McKennie torna a brillare con la maglia della Juventus e conferma la bontà della scelta dei bianconeri di riscattarlo in anticipo dallo Schalke 04. Del centrocampista statunitense ha parlato a TuttoJuve David Müller, uno dei procuratori dell’agenzia Wassermann Group, che ne gestisce gli interessi.

McKennie, presente e futuro: parla l’agente

“Weston sta migliorando di settimana in settimana. Ha lavorato molto duramente per riprendersi dall’infortunio che un po’ aveva condizionato le sue prestazioni, ora sembra di nuovo essere nel pieno della forma”, ha esordito il procuratore dell’americano. “Il riscatto dallo Schalke? La nostra reazione è stata di orgoglio e di gratitudine per la scelta effettuata da un club molto importante come la Juventus”.

Nonostante la mossa della Juventus, il futuro del centrocampista potrebbe non essere per sempre legato alla Vecchia Signora: “Se vedo McKennie legato qui per i prossimi 10 anni? La Juventus è una delle migliori squadre del mondo, è un onore giocare qui e Weston non ha mai avuto dubbi su questo. Tuttavia il calcio è un’attività a brevissimo termine per tutte le squadre, giocatori, club, ecc…. Prendiamo ad esempio l’ultima stagione allo Schalke: all’inizio dell’annata nessuno pensava che se ne sarebbe andato così presto. Tutto quello che so è che lui è estremamente felice in bianconero, per cui non mi aspetto che le cose cambino presto. Finora è una grande storia di successo per entrambe le parti”.