McKennie segna nel derby della Mole: è il terzo americano in gol in Serie A

Un gol di testa che ha aiutato la Juventus a ribaltare la gara contro il Torino. Non poteva desiderare momento migliore Weston McKennie per segnare la sua prima rete in Serie A. Il centrocampista statunitense ha regalato l’1-1 ai bianconeri su assist di Cuadrado e si è iscritto all’albo dei pochissimi americani ad aver fatto centro nel massimo campionato nostrano.

Come ricord Opta, infatti, McKennie si è regala una gioia grandissima non solo sul campo ma anche nel libro “dei record” diventando il terzo americano a timbrare in Serie A. Prima di lui ci erano riusciti Alexi Lalas, con la maglia del Padova, e il più recente Michael Bradley che ha vestito le maglie di Chievo e Roma.