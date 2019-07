Medel, il futuro è in Francia: ecco l’offerta

Potrebbe essere in Francia il futuro di Gary Medel, ex centrocampista dell’Inter attualmente in forza al Besiktas. Secondo quanto raccolto da Fanatik, l’Olympique Marsiglia ha offerto al club turco quattro milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del cileno, protagonista con la maglia della sua nazionale nell’ultima edizione della Copa America. Un’offerta che potrebbe venir presa in seria considerazione dal Besiktas, vista anche la non più verdissima età del giocatore, che ad agosto spegnerà 31 candeline.

Medel è approdato in Turchia nell’estate del 2018 dopo tre stagioni con la maglia dell’Inter, durante le quali ha collezionato complessivamente 91 presenze in campionato. Per lui, in passato, esperienze anche con le maglie di Universidad Catolica, Boca Juniors, Siviglia e Cardiff.