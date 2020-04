Mediapro, Roures: “Stadi vuoti fino al 2021”

In questi giorni circolano sempre più voci riguardo alla ripresa dei campionati. La Bundesliga è la competizione che sembra più vicina al ritorno alla normalità, ma quello che è certo è che sarà senza tifosi. Così come lo saranno anche tutti gli altri campionati che, prima o poi, ripartiranno.

STADI VUOTI – A dare ulteriori conferme a questa tesi è Jaume Roures. Il capo del gruppo Mediapro ha parlato così ai microfoni di Onda Cero: “Dovremo aspettare almeno un anno per avere un vaccino e non possiamo mettere in pericolo nessuno. Non c’è modo di avere una distanza sociale quando ci sono 20.000 persone in uno stadio. A meno che gli scienziati di tutto il mondo non sorprendano e forniscano un vaccino al più presto, gli stadi resteranno vuoti fino al 2021“.