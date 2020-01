Medico colpito da infarto e gara sospesa: le squadre tornano in campo per… tre minuti

Nelle scorse ore abbiamo comunicato la notizia del salvataggio di un medico colpito da infarto in un match di Promozione in Sardegna durante la sfida tra Sigma e Sant’Elena. La gara, sospesa a pochi minuti dal fischio finale, dovrà proseguire per il tempo mancante.

Come riporta l’Unione Sarda online, le due squadre giocheranno il 12 febbraio prossimo al campo di Mulinu Becciu, gli ultimi tre minuti della gara del girone A della Promozione. Secondo quanto si legge nel comunicato Figc il match è stato bloccato al 42′ della ripresa e si dovrà riprendere dal 2-1 a favore del Sant’Elena. I 22 calciatori, dunque, saranno impegnati per soli tre minuti più recupero.