Il tennista Daniil Medvedev se ne intende anche di calcio e alla giornalista Maria Komandnaya, che gli ha chiesto chi preferisse tra i due fuoriclasse Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ha risposto: "Assoluto rispetto per entrambi, sono dei campioni - ha dichiarato in diretta su Instagram -. Ma devo dire che Leo fa cose con la palla che Cristiano non può fare. In questo, Messi è come Federer. Nessuno capisce come riescano a fare certe cose...".