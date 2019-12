Megan Rapinoe ancora contro Trump: “È pazzo. Vorrei un nuovo presidente…”

Dopo aver vinto il Pallone d’Oro femminile 2019, Megan Rapinoe continua a far parlare di sé. La calciatrice statunitense attacca ancora il Presidente USA Donald Trump.

Come riportano i principali media inglesi e francesi la Rapinoe ci è andata giù pesante e senza alcun freno ha dichiarato a France Football: “I miei desideri per il 2020? Vincere l’oro olimpico. Nessuna Nazione ha mai vinto la medaglia dopo aver vinto il Mondiale. E poi… Beh, spero in un nuovo presidente degli USA. Quello attuale è semplicemente pazzo. Spero in un presidente democratico che pensi al bene delle persone, non quelle ricche ma quelle povere”.