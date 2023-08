Megan Rapinoe contro Rubiales dopo bacio a Hermoso: “L’ha molestata”

Megan Rapinoe dice la sua sul caso del bacio tra il presidente della Federcalcio spagnola Rubiales e la calciatrice delle Furie Rosse Jenni Hermoso. Il numero uno spagnolo è stato fortemente criticato e per lui sono state richieste anche le dimissioni. Ora, la calciatrice degli USA non ha fatto giri di parole al The Atlantic: "C'è un'immagine che mostra il profondo livello di misoginia e sessismo nella Federazione spagnola e in Luis Rubiales dopo il fischio finale, che si è toccato all'altezza dell'inguine. In che mondo arretrato viviamo? Su un palco dove si dovrebbe festeggiare il titolo, Jenni è stata molestata fisicamente da quella persona".