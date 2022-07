Megan Rapinoe riceverà la Medal of Freedom dal presidente degli Stati Uniti

Megan Rapinoe riceverà la Medal of Freedom direttamente dal presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden. L'annuncio è arrivato in maniera ufficiale nelle scorse ore con la donna che sarà in assoluto la prima atleta del mondo del calcio a ricevere tale riconoscimento.

"L'attaccante della nazionale femminile statunitense Megan Rapinoe riceverà la più alta onorificenza civile della nazione. Sarà il Presidente degli Stati Uniti a conferirle la Medal of Freedom il 7 luglio alla Casa Bianca", si legge in una dichiarazione della Nazionale americana. "Il premio viene assegnato alle persone che hanno dato un contributo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati".

La Rapinoe, oltre che essere una grandissima atleta e aver vinto in passato due volte la Coppa del Mondo femminile e un Pallone d'Oro nel 2019, si è distinta per il suo impegno nel sociale. In particolare per aver portato avanti la battaglia in favore della comunità LGBT, ma anche per l'uguaglianza razziale e la parità di retribuzione tra donne e uomini.