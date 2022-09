Meggiorini annuncia il ritiro: “18 anni incredibili. Ecco cosa farò ora”

Lo abbiamo visto protagonista di incredibili gol e spesso prodezze balistiche bellissime con praticamente ogni maglia di club vestita in carriera. Adesso, però, Riccardo Meggiorini ha deciso di dire basta e di appendere le scarpette al chiodo. Dopo quasi vent'anni di carriera, trascorsa fra tutte le categorie del calcio professionistico italiano, l'attaccante classe 1985 ha optato per smettere col calcio giocato .

Via social, precisamente su Intagram, ecco l'annuncio con la sua decisione: "Dopo un periodo di riflessione ho deciso di concludere la mia splendida avventura nel calcio professionistico. Sono stati 18 anni pieni di emozioni incredibili, esperienze uniche e tantissimi sacrifici. Voglio ringraziare la mia famiglia per il sostegno che mi ha sempre dato, mia mamma che è stata l’artefice di questo mio sogno! Voglio ringraziare mia moglie sempre al mio fianco! E un grazie a tutte le persone che in questo percorso mi hanno fatto crescere prima come persona e poi come calciatore!", le parole di Meggiorini.