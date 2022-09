Meggiorini non si ferma: la Promozione lo aspetta

Dopo l'annuncio dell'addio al professionismo, l'attaccante classe 1985 Riccardo Meggiorini ha scelto di proseguire il suo percorso da calciatore sui campi del calcio dilettantistico, tra le fila del San Giovanni Lupatoto in Promozione. Una decisione dettata dal sempre vivo amore per un gioco che lo ha visto a lungo protagonista in Serie A, categoria nella quale ha esordito nel 2004 con la maglia dell'Inter e dove, dopo la gavetta tra Serie C1 e B, è tornato nel 2009 e ha vestito negli anni le casacche di Bari, Bologna, Novara, Torino e Chievo.Ora, dopo le ultime due stagioni passate in Serie B con il Vicenza, per Meggiorini comincia una nuova avventura, nella quale potrà mettere a disposizione del gruppo la sua passione e la sua esperienza.