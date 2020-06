Meglio Messi o Cristiano Ronaldo? La risposta viene da un algoritmo

Meglio Leo Messi o Cristiano Ronaldo? Più forte l’argentino con i suoi dribbling e le sue progressioni palla al piede o il portoghese con le sue accelerazioni micidiali e il suo straordinario senso del gol? La domanda divide gli appassionati da ormai dieci anni. L’Università Cattolica di Lovanio, insieme alla società di dati olandese SciSports, ha provato a fornire una risposta convincente. Per farlo, i due enti si sono serviti di un algoritmo. Alla base di questa analisi ci sono la qualità, le prestazioni e i benefici portati alle squadre nelle quali giocano i due campioni. L’analisi di ogni azione di entrambi i fuoriclasse dal 2013/14 al 2017/18 è stato valutato con questi parametri, emettendo un parametro finale chiamato “valore delle azioni per stima di probabilità”. Il risultato ha indicato in Leo Messi il migliore: il suo indice è di 1,21, quasi il doppio del rivale Ronaldo che si ferma a 0,61.