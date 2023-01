Memorial Davide Astori a Firenze dal 2 al 4 giugno

L'evento è stato presentato in una conferenza stampa che si è svolta al Museo del Calcio di Coverciano alla presenza, tra gli altri, del direttore Matteo Marani, del direttore generale della Fiorentina Joe Barone e di Bruno, Marco e Renato Astori (fratelli e papà di Davide). "Venire a Firenze è come tornare a casa, ogni volta che possiamo per questi eventi cerchiamo di farlo - le parole di Bruno Astori -. Coverciano per Davide è stato un posto molto simbolico, la prima volta che sono venuto a vederlo era nel 2005 quando giocava nell'Under 18". "Penso che Davide abbia fatto uno dei pochi miracoli che il calcio conosce, mettere insieme tutti - ha proseguito Marani -. Ricordo che tempo fa venne qui al Museo Bonucci, vide la maglia di Astori e lo vidi commosso".