Mendy e le accuse di stupro: “Non sono Brad Pitt ma le donne sono venute da me”

Arrivano le primissime parole di Benjamin Mendy dopo le accuse di stupro ai danni di ben sette donne. Il giocatore si è difeso dalle accuse che gravano sul suo conto durante il processo che si sta svolgendo nel Regno Unito e ha negato i rapporti non consensuali.

Sport.esriporta alcune dichiarazioni destinate a far parlare: "Non sono Brad Pitt, ma le donne sono venute da me", alcune delle parole del giocatore che, attualmente, è stato sospeso dal Manchester City dopo le accuse di sette stupri, tentato stupro e aggressione sessuale.